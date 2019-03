windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193), einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa und für Kunden in China,

hat die endgültigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr (GJ) und vierte Quartal (Q4) 2018, nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse am 7. Februar 2019, heute veröffentlicht. Der Konzern erzielte im GJ 2018 Umsatzerlöse von 104,8 Mio. Euro (2017: 188,3 Mio. Euro, ohne Feedo) und ein bereinigtes (ber.) EBIT von -18,5 Mio. Euro (-17,8% Marge) im Vergleich zu -21,3 Mio. Euro (-11,3% Marge) im GJ 2017. Neben der vorübergehend schwächeren Nachfrage in China in den ersten neun Monaten resultierte die Umsatzentwicklung im GJ 2018 aus den im Februar 2018 eingeleiteten Effizienz- und Profitabilitätsmaßnahmen. In Q4 2018 verzeichnete der Konzern jedoch eine Umsatzsteigerung und erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 26,3 Mio. Euro (Q4 2017: 46,2 Mio. Euro, ohne Feedo), was einer Steigerung um 18% gegenüber dem Vorquartal und einer Verbesserung des ber. EBIT von -2,5 Mio. Euro (-9,7% Marge) in Q4 2018 entspricht (Q4 2017: -5,3 Mio. Euro, -11.4% Marge). Diese positive Entwicklung und die im März diesen Jahres erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung schaffen gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Der Konzern erwartet in 2019 ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, eine weitere Verbesserung des ber. EBIT und das Erreichen des Break-Even auf Basis des ber. EBITs Anfang 2020.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Umsatzwachstum in China und DACH-Region, Stabilisierung des Umsatzes bei Bebitus-Shops

Der Umsatz im China-Geschäft betrug im GJ 2018 56,7 Mio. Euro (2017: 105,6 Mio. Euro). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf drei Faktoren in den ersten neun Monaten zurückzuführen: Preisdruck auf die Produkte durch Überbestände im ersten Quartal, vorübergehend strengere Zollkontrollen, die zu Verzögerungen bei Orders von mehreren Wochen führten, und Produktneueinführungen der größten Milchpulverlieferanten, die für September 2018 bevorstanden. Der Markt erholte sich in Q4 2018, so dass der Umsatz bei 15,8 Mio. Euro lag (Q4 2017: 27,9 Mio. Euro), was einer Steigerung von 33% ...

