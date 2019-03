The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1967635621 ABERTIS INF. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1967635977 ABERTIS INF. 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1967636199 ABERTIS INF. 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1967636272 ABERTIS INF. 19/26 MTN BD02 BON GBP N

CA YEBV XFRA XS1967658243 KRED.F.WIED.19/24 MTN NK BD02 BON NOK N

CA 2QA XFRA BMG070251027 AURIS MEDICAL HLDG SF-,02 EQ00 EQU EUR N

CA XMWJ XFRA DE000A2GCWM6 BOOST ISSUER ETP 2062 EQ00 EQU EUR Y

CA XMWK XFRA DE000A2GCWN4 BOOST ISSUER ETP 2062 EQ00 EQU EUR Y

CA 2PQ XFRA US68621F1021 ORGANOGENESIS HLDGS EQ00 EQU EUR N