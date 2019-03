The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1JZY1 DZ BANK CLN E.8577 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZZ8 DZ BANK CLN E.8578 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LW5 LB.HESS.THR.CARRARA030/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB9BV1 LBHT IS.A.9BV BD01 BON EUR N

CA XFRA US589331AQ02 MERCK CO. (NEW) 09/39 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1048519836 NATL AUSTR.BK 14/19FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JU00 DZ BANK CLN E.8409 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2JL9 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4P45 LB.HESS.-THR. H268 15/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH33P6 HCOB SZ VI 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US14040HBE45 CAPITAL ONE FINL 2019 BD02 BON USD N

CA HUGH XFRA US445545AK21 HUNGARY 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VDF85 VERIZON COMM 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0908553950 AAREAL BANK MTN.HPF.S1036 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1046554835 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1048518358 ARCELORMITTAL 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA SEBV XFRA XS1048562331 SKAND.ENSK. 14/19MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1049037200 ROYAL BK SCOTLD 14/24 FLR BD02 BON EUR N

CA MA1 XFRA DE000A0D88T9 MAX21 AG EQ00 EQU EUR Y

CA DSX XFRA ID1000113400 DIAN SWASTATIKA RP 250 EQ00 EQU EUR N