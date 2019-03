The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26AR4 ERSTE GR.BK. 19/29MTN1627 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0467182405 CITIGROUP 19/26 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2LQSS1 KRED.F.WIED.19/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7L56 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q20 DZ BANK IS.A1103 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q38 DZ BANK IS.A1104 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q53 DZ BANK IS.A1106 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RQ0 DZ BANK IS.C189 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZL3 LB.HESS.THR.CARRARA03J/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZM1 LB.HESS.THR.CARRARA03K/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZN9 LB.HESS.THR.CARRARA03L/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZQ2 LB.HESS.THR.CARRARA03N/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZR0 LB.HESS.THR.CARRARA03O/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WM6 LB.HESS.-THR. IHS 19/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA ES0313307201 BANKIA 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013409166 VINCI S.A. 19/27 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA US377373AG03 GLAXOSM.CAP. 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US377373AH85 GLAXOSM.CAP. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US377373AJ42 GLAXOSM.CAP. 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US87612EBH80 TARGET 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1953042113 DZ BANK IS.A1107 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1963719585 EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN BD02 BON PLN N

CA XFRA XS1966038249 TELSTRA CORP 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1967582831 SPAREBK 1 SR 19/24 MTN BD02 BON EUR N