The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11939 ERSTE GP BNK AG13-19 1186 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0101526678 AFR. DEV. BK 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0234487400 BEND.+ADE.BK 14/19 MTN BD00 BON CHF N

CA PBBQ XFRA DE000A11QAP6 DT.PFBR.BANK PF.R.15226 BD00 BON EUR N

CA USE1 XFRA DE000A12T1W6 EROTIK-ABWICKL. 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1YC8M0 DZ HYP IS.R.321 BD00 BON EUR N

CA 99SD XFRA DE000A2DAJ16 STARAMBA SE WD 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B1E6 DEKABANK DGZ IHS.S.7265 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0GUK6 DEKA FESTZINS ANL 16/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D4Y0 DEKABANK DGZ IHS.S.6035 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J0D9 DZ BANK CLN E.8592 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J0K4 DZ BANK CLN E.8598 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J0P3 DZ BANK CLN E.8602 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTQ0 DZ BANK CLN E.8365 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXD0 DZ BANK CLN E.8490 AXA BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZT1 DZ BANK CLN E.8572 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KFM6 DZ BANK CLN E.8810 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3ZU0 BAY.LDSBK.IS. 16/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T2J7 DZ BANK IS.A483 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D461 DEKA STUFENZINS ANL 15/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0GYW3 DEKA FESTZINS ANL 16/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZ05 DZ BANK CLN E.8579 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZA1 DZ BANK CLN E.8555 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZU9 DZ BANK CLN E.8573 BD01 BON EUR N