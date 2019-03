FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BZB XFRA NZCENE0001S6 CONTACT ENERGY LTD 0.108 EUR

55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.396 EUR

TCBT XFRA NL0009690247 THINK IBOXX CORP.BD U.ETF 0.090 EUR

TRET XFRA NL0009690239 THINK GLO.RL EST.U.ETF 0.400 EUR

TSWE XFRA NL0010408704 THINK SUST.WORLD UCITS 0.250 EUR

T6ET XFRA NL0009690221 THINK GLO.EQUITY U.ETF 0.150 EUR

VDIV XFRA NL0011683594 THINK MORN.HIGH DIV.U.ETF 0.180 EUR

VIGB XFRA NL0010273801 THINK IB.AAA-AA GOV.BD UE 0.050 EUR

VMUS XFRA NL0011376074 THINK MORN.NO.AM.EQ.U.ETF 0.140 EUR

V3ET XFRA NL0010731816 THINK EUROP.EQUITY U.ETF 0.280 EUR