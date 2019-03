FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.220 EUR

XFRA DE000HSH4GD5 HCOB MZCX1 13/23 0.001 %

C6JA XFRA DE0009805002 CS EUROREAL 1.540 EUR

OG77 XFRA DE0009780569 W+W QUALITY SEL.AK.EUROP. 0.740 EUR

OG74 XFRA DE0009780494 W+W GLOBAL-FONDS 0.660 EUR

OG76 XFRA DE0009780486 W+W EUROPA-FONDS 0.880 EUR

XFRA DE000HLB4G20 LB.HESS-THR.IS.Z.E.03A/13 0.002 %

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.114 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.361 EUR

RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.185 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.053 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.167 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.308 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.370 EUR

NYVU XFRA TH0535010R13 THORESEN THAI -NVDR- BA 1 0.002 EUR

C1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.550 EUR

RATV XFRA FI0009002943 RAISIO OYJ V 0.160 EUR

D8S XFRA US45033E1055 ITAU CORPB.ADR REG.S/1500 0.197 EUR

ISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.150 EUR

AFX XFRA DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.550 EUR

WBJ XFRA AU000000WEB7 WEBJET LTD 0.053 EUR

5CW XFRA AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 0.188 EUR

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.123 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.264 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.036 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.176 EUR

TK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.500 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.440 EUR

O5O XFRA FI0009014351 ORIOLA OYJ B 0.090 EUR

C6JC XFRA DE0009751404 CS EUROREAL CHF 2.123 EUR

1JJ XFRA SE0000170110 AVANZA BK HLDG AB SK 2,50 1.004 EUR

1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.334 EUR

2DZ XFRA SE0000648669 BREDBAND2 I SKAND.SK0,025 0.005 EUR

59Y XFRA AU0000006124 ACROW FORMW.+CONSTR.S.LTD 0.006 EUR

39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES 0.014 EUR