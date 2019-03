FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NXWB XFRA US90130A2006 TWENTY-FIRST CENT. FOX B

NWXA XFRA US90130A1016 TWENTY-FIRST CENT. FOX A

J4Q XFRA GB00B11FB960 REDT ENERGY PLC EO -,01

YM1 XFRA AU000000PAN4 PANORAMIC RES LTD

A5P XFRA AU000000AGS2 ALLIANCE RESOURCES LTD.

FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1

39G XFRA AU000000ZMI8 ZINC OF IRELAND

I32 XFRA GB00BDHXPJ60 I3 ENERGY PLC LS-,0001

E0M XFRA CA29082J1084 EMBLEM CORP. O.N.

4SF XFRA AU0000032377 BARDOC GOLD LTD