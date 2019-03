FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

SJZN XFRA CH0028422100 BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1

FZJ XFRA BMG652801025 NKWE PLATINUM NEW (AUD)

TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ