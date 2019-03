...wie man als IT-Dienstleister dynamisch zulegt. Die Übernahme von 350 IBM-Mitarbeitern plus Geschäft wurde gestern mit plus 5,4 % Tagesgewin belohnt. Vielleicht ein bisschen viel aber strategisch richtig. Der Verlierer in diesem Kreis ist Software in Darmstadt, die einfach nicht auf die Beine kommen. Die Nr. 2 im deutschen Softwaregeschäft (weit hinter SAP) bringt es weiterhin nicht fertig, neues Geschäft zu genereiern und im Innenbetrieb die Kosten im Griff zu halten. Entsteht hier der erste Problemfall im deutschen Softwarebusiness? Andernfalls wäre es die Gelegenheit für einen Dritten, den ganzen Laden zu übernehmen. Eine echte Spekulation. Darüber berichten wir in den Briefen.



