Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Erzeugerpreise steigen geringer als erwartet

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Februar verhaltener als prognostiziert angehoben. Im Jahresvergleich zogen die Preise um 2,6 Prozent an, zum Januar sanken sie sogar um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten mit plus 2,9 Prozent bzw plus 0,2 Prozent gerechnet. Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Februar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für die Energiepreise alleine nannten die Statistiker einen kräftigen Jahresanstieg von 7,5 Prozent, während die Preise zum Januar um 0,2 Prozent zurückgingen.

USA und China setzen Handelsgespräche in der kommenden Woche fort

Mit dem Besuch einer hochrangigen US-Delegation in China werden die Handelsgespräche der beiden Länder in der kommenden Woche fortgesetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer werden in Peking den chinesischen Verhandlungsführer und Vize-Regierungschef Liu He treffen, wie ein US-Regierungsvertreter am Dienstag sagte. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" wird Liu seinerseits in der übernächsten Woche nach Washington reisen. US-Präsident Donald Trump bekräftige am Dienstag seine Zuversicht, bald eine Einigung mit China zu erreichen. Die Gespräche verliefen "sehr gut", sagte er im Weißen Haus.

Trump bringt Brasiliens Aufnahme in die Nato ins Spiel

US-Präsident Donald Trump und Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro haben bei ihrem ersten Treffen große Einigkeit demonstriert. "Brasilien und die Vereinigten Staaten waren sich nie näher, als wir es jetzt sind", sagte Trump. Er brachte sogar eine Nato-Mitgliedschaft des südamerikanischen Landes ins Spiel. Er habe vor, "Brasilien zu einem wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten zu ernennen oder vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht zu einem Nato-Verbündeten", sagte Trump.

Liberale schicken EU-Kommissarin Vestager in Rennen um Juncker-Nachfolge

Die liberale Fraktion im EU-Parlament schickt die dänische EU-Kommissarin Margrethe Vestager ins Rennen um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Brüssel aus der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Alde). Offiziell nominiert werden soll die Wettbewerbskommissarin am Donnerstag von den europäischen Staats- und Regierungschefs aus den liberalen Parteien.

Biden buhlt um Spenden für Kandidatur um US-Präsidentschaft

Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden bemüht sich intensiv um Spenden, um in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten einzusteigen. Das deutete er gegenüber einigen Anhängern an und bat sie dabei um Unterstützung, für ihn um Spenden zu werben, wie eine informierte Person sagte. Biden habe betont, dass er nicht in der Lage sein würde, Millionen US-Dollar an Online-Spenden einzusammeln, wie es einige andere demokratische Anwärter geschafft haben.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöl- und Benzinlagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen Barrel nach einem Rückgang um 5,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,1 Millionen Barrel.

+++ Konjunkturdaten / Zentralbank-Entscheidungen

+ Thailand

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,75%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.