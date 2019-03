Die Aixtron-Aktie ist gestern bei deutlich gestiegenen Handelsumsätzen angesprungen. Was war geschehen? Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung mit Ziel 14,00 Euro bestätigt. Auch wenn die Experten damit ein Potenzial von rund 70 Prozent sehen, ist der Grund für die positive Kursreaktion eher in der Begründung zu finden: Beim Treffen mit Investoren habe sich der Vorstand trotz seiner gewöhnlich zurückhaltenden Kommunikationspolitik sehr zuversichtlich zu den mittelfristigen Aussichten geäußert. An den fundamentalen Eckpunkten hat sich zuletzt nichts verändert.

