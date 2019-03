Vestas (WKN:913769) und Nordex (WKN:A0D655) sind zwei der größten Anbieter von Windkraftanlagen weltweit, doch da hören die Gemeinsamkeiten eigentlich auch fast schon wieder auf. Beide kommen auf Umsätze in Höhe von mehreren Milliarden Euro im Jahr. Trotzdem sind die Unterschiede zwischen den beiden Konzernen beachtlich. Vestas - der finanzstarke Marktführer Vestas ist einer der Giganten der Branche. Gemessen am Umsatz ist der Konzern etwa viermal so groß wie Konkurrent Nordex. Im vergangenen Jahr ...

