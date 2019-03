Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt Hotelimmobilie in Westerburg

- Immobilie in exponierter Lage mit über 46.000 m² Gesamtfläche und ca. 5.200 m² Wohnfläche

- Seit Juli 2000 mehrfach ausgezeichneter Betrieb als 4 Sterne Superior Hotel im Objekt

- Bereits dritte Hotelimmobilie im dynamisch wachsenden FCR-Immobilienportfolio

- Zusätzlich zum Ausbau der Marktposition als Handelsimmobilien-Spezialist in Deutschland investiert FCR europaweit gezielt in Objekte in weiteren Assetklassen mit signifikanten Wertsteigerungspotenzialen

Die FCR Immobilien AG ("FCR") hat im Rahmen ihrer rendite- und potenzialorientierten Wachstumsstrategie die Hotelimmobilie ...

