CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, plant die elfte Erhöhung der Basisdividende in Folge. Das Unternehmen erzielte 2018 einen Konzernüberschuss von 118,5 Mio. Euro (Vorjahr: 112,8 Mio. Euro) und ein Ergebnis pro Aktie von 1,23 Euro (VJ: 1,18 Euro).

Auf dieser Grundlage werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 8. Mai vorschlagen, zum 14. Mal in Folge eine Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Diese soll ...

