Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Munich Re nach der Konkretisierung des Gewinnziels für 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Prognose eines Nettoergebnisses von 2,5 Milliarden Euro für das laufende Jahr liege unter der Konsensschätzung, aber am oberen Ende der bereits 2018 ausgegegebenen Spanne, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Um das beibehaltene Gewinnziel für 2020 noch zu erreichen, müsse der Rückversicherer seinen Überschuss um rund 300 Millionen Euro steigern, abgesehen von den für 20189 geplanten 200 Millionen Euro./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-03-20/09:49

ISIN: DE0008430026