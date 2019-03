Achten Sie auf die Nachrichten von CTS Eventim, ferner OHB als einzigem deutschen Technologiekonzern in der Orbitaltechnik und Zooplus als ebenfalls einzigem großen Internethändler für Tiernahrung. In allen drei Fällen sind mögliche Überraschungen zu erwarten. Nämlich in den Perspektiven des jeweiligen Managements für den Jahresverlauf. Einer fährt fast ohne Konkurrenz: Hermes ist die teuerste Luxusmarke der Welt entweder für die Taschen oder Uhren etc., aber auch für den Marktwert, der fast einen Seltenheitswert erreicht. Hier gilt so ähnlich wie für die Hermes-Produkte: Eines muss man haben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info