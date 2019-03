Aufbauend auf einer jahrzehntelangen Produktentwicklungsbeziehung versetzt diese Managed Services-Vereinbarung HCL in die Lage, Shared Services von Xerox weltweit zu transformieren, was zu mehr Betriebseffizienz, Automatisierung und verbesserten Serviceniveaus führt

HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat bekannt gegeben, einen Managed Services-Vertrag mit Xerox (NYSE: XRX) unterzeichnet zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird HCL Teile der Shared Services von Xerox verwalten, einschließlich globaler Verwaltungs- und Supportfunktionen, darunter unter anderem ausgewählte IT- und Finanzfunktionen (ohne Buchhaltung). Xerox wird die globale Reichweite sowie Fähigkeiten von HCL nutzen und seine Shared Services strategisch zu prozessorientierten, technologiegeführten digitalen Betriebsabläufen entwickeln.

Diese siebenjährige Vereinbarung über einen zusätzlichen Betrag von 1,3 Milliarden US-Dollar setzt den Erfolg der Beziehung zwischen Xerox und HCL fort, die 2009 mit Produktentwicklungs- und Supportleistungen begann. Im Rahmen dieser Vereinbarung verwaltet HCL derzeit Komponenten der mechanischen, elektrischen und softwaretechnischen Aktivitäten von Xerox für Drucker- und Imaging-Produktlinien. Gemeinsam haben HCL und Xerox 215 US-Patente erhalten und erstklassige F&E-Labore geschaffen, die eng in die Infrastruktur und Standards von Xerox integriert sind.

"Diese erweiterte Partnerschaft ist ein Beweis für die starke Beziehung zwischen Xerox und HCL, die durch mehrere Kooperationen in den letzten 10 Jahren gewachsen ist", so C Vijayakumar, Präsident und Geschäftsführer von HCL Technologies. "Dies ist eine Win-Win-Vereinbarung. Xerox wird von unserer globalen Reichweite, den branchenführenden Prozessen und Investitionen in künstliche Intelligenz, der robotergestützten Prozessautomatisierung und den Transformationswerkzeugen und HCL wird von einer langfristigen Vereinbarung profitieren, um Xerox Produktunterstützung und Verwaltungsdienstleistungen bereitzustellen."

"Die Entwicklung unserer Shared Services steht für unsere Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und ermöglicht uns, Kundenbedürfnisse effizienter zu erfüllen und gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, die in das Geschäft zurückfließen", so Steve Bandrowczak, Präsident und Betriebsleiter von Xerox. "Wir haben HCL als Partner für diese strategische Initiative ausgewählt, weil wir bisher gemeinsam erfolgreich waren und gemeinsame Werte teilen."

Im Rahmen der Vereinbarung wird eine Gruppe von Xerox-Mitarbeitern zu HCL wechseln (vorbehaltlich der Konsultation des Europäischen Betriebsrats und arbeitsrechtlicher Anforderungen). Mitarbeiter, die zu HCL wechseln, erhalten die Möglichkeit, Teil eines weltweit führenden Technologieunternehmens zu werden.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das globalen Firmen dabei hilft, ihr Geschäft durch eine Transformation mit digitalen Technologien umzugestalten und zu verwandeln. HCL ist in 44 Ländern tätig und erzielte im zum 31. Dezember 2018 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum einen konsolidierten Umsatz von 8,4 Milliarden US-Dollar. HCL konzentriert sich auf die Bereitstellung eines integrierten Dienstleistungsportfolios, das durch seine Wachstumsstrategie "Modus 1-2-3" unterstrichen wird. Modus 1 umfasst die zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, BPO sowie Technik und F&E und nutzt DRYiCETM Autonomics, um die Geschäfts- und IT-Landschaft der Kunden zu verwandeln und sie ‚schlank' und ‚agil' zu machen. Modus 2 konzentriert sich auf erlebnis- und ergebnisorientierte integrierte Angebote von Digital Analytics, IoT WoRKS, Cloud Native Services und Cybersecurity GRC Services, um die Geschäftsergebnisse zu steigern und die Digitalisierung der Unternehmen zu ermöglichen. Die Strategie von Modus 3 basiert auf Ökosystemen und erzeugt innovative IP-Partnerschaften zum Geschäftsaufbau mit Produkten und Plattformen. HCL nutzt sein globales Netzwerk an integrierten Co-Innovations-Laboren und seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten, um ganzheitliche Multi-Service-Leistungen in wichtigen vertikalen Branchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Medien, Verlagswesen, Unterhaltung, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Life Sciences und Gesundheitswesen, Öl und Gas, Energie und Versorgung, Tourismus, Transport und Logistik sowie Behörden. Mit 132.328 Fachleuten aus unterschiedlichen Ländern konzentriert sich HCL auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für die Kunden, indem HCL "Beziehungen über den Vertrag hinaus" vertieft. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com.

