LONDON (Dow Jones)--Die britische Regierung wird die Europäische Union (EU) nicht um einen langen Brexit-Aufschub bitten. Das machte ein britischer Regierungsbeamter am Mittwoch deutlich, einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels, an dem das weitere Vorgehen beim Abschied der Briten aus der EU im Mittelpunkt stehen dürfte. Welchen Zeitraum sich die Regierung vorstelle, sagte er nicht.

Es wird erwartet, dass die Regierung heute ein Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU richtet, in dem sie ihre Forderung darlegt, den Austritt des Vereinigten Königreichs am 29. März zu verschieben. Es liegt an den 27 Staats- und Regierungschefs zu entscheiden, welche neue Frist sie den Briten gewähren wollen.

"Es gibt einen Grund, dem Parlament etwas mehr Zeit zu geben, um sich auf einen Weg nach vorn zu einigen, aber die Menschen in diesem Land warten seit fast drei Jahren", sagte der Beamte.

March 20, 2019

