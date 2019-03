FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Kurssturz bei Bayer prägt am Mittwoch die Eröffnung des deutschen Aktienmarkts. Bayer verlieren 10,5 Prozent auf 62,42 Euro. Damit drückt Bayer den DAX um 82 Punkte. Der DAX selbst verliert 88 Punkte oder 0,8 Prozent auf 11.700 Punkte, also kaum mehr als den Bayer-Abschlag. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,4 Prozent. Auch hier sind Bayer hoch gewichtet, das Index-Gewicht beträgt 2,6 Prozent.

Händler verweisen auf ein Urteil in den USA, nach dem Glyphosat ein "wesentlicher Faktor" für die Krebserkrankung eines Klägers war. Zwar ist noch nicht klar, ob Bayer damit schadensersatzpflichtig ist. Denn erst in einer weiteren Phase soll nun darüber verhandelt werden, ob die Tochter Monsanto auch für den Krebs des Klägers verantwortlich gemacht werden kann. Das neue Urteil gilt dafür aber als Voraussetzung. "Für Bayer ist das Jury-Urteil deshalb ein harter Schlag", so ein Händler.

Daneben dürfte erst einmal das Warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed den Handel bestimmen. Zwar gilt es als ausgemachte Sache, dass am US-Leitzinskorridor nicht gedreht wird, aber wie es in Zukunft weitergeht, scheint ein großes Fragezeichen zu sein. Einerseits gibt es die Erwartung sehr taubenhafter Äußerungen. Andererseits gibt es aber auch die Befürchtung im Handel, die Fed könnte zum Zinserhöhungszyklus zurückkehren. Zwar schwächele die US-Industrie. "Der wichtigere Dienstleistungssektor brummt aber auf vollen Touren", sagt ein Marktteilnehmer.

Zudem kommen von den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen uneinheitliche Signale. Mit dem Besuch einer hochrangigen US-Delegation in China werden die Handelsgespräche der beiden Länder in der kommenden Woche zwar fortgesetzt. Allerdings soll die chinesische Delegation unzufrieden sein, dass es noch keine klaren Zusagen der USA zum vollständigen Abschaffen der Importzölle gebe.

Fraport und Fuchs Petrolub sehr schwach - TecDAX im Aufschwung

Schwache Vorlagen von Fedex erfassen europäische Logistikaktien wie die Deutsche Post. Sie verlieren 0,8 Prozent. Munich Re geben um 1,4 Prozent nach. Hier drückt immer noch der relativ schwache Ausblick auf das laufende Jahr etwas auf die Stimmung. In der zweiten Reihe fallen Fraport mit einer Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs um 5,6 Prozent. Fuchs Petrolub brechen mit einem schwachen Ausblick um knapp 6 Prozent ein. Der MDAX fällt um 0,4 Prozent. Im SDAX geben Grenke mit einer Abstufung knapp 8 Prozent ab.

Der TecDAX steigt dagegen um 0,3 Prozent. Der Trend in der Technologiebranche zeigt weiter nach oben, Halbleiteraktien haben ihre globale Rally fortgesetzt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.399,11 -0,29 -9,89 13,25 Stoxx-50 3.127,25 -0,33 -10,44 13,30 DAX 11.712,18 -0,65 -76,23 10,92 MDAX 25.318,84 -0,30 -76,67 17,28 TecDAX 2.718,08 0,48 13,11 10,93 SDAX 11.006,70 -0,56 -62,30 15,75 FTSE 7.324,60 0,01 0,60 8,86 CAC 5.427,87 0,04 1,97 14,74 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,09 0,00 -0,15 US-Zehnjahresrendite 2,60 -0,02 -0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di 17.03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1344 -0,09% 1,1347 1,1351 -1,1% EUR/JPY 126,59 +0,11% 126,65 126,41 +0,7% EUR/CHF 1,1348 +0,06% 1,1346 1,1347 +0,8% EUR/GBP 0,8575 +0,21% 0,8561 0,8554 -4,7% USD/JPY 111,58 +0,19% 111,54 111,37 +1,8% GBP/USD 1,3229 -0,30% 1,3254 1,3267 +3,7% Bitcoin BTC/USD 3.987,10 -0,09% 3.986,52 3.978,56 +7,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,06 59,03 +0,1% 0,03 +28,2% Brent/ICE 67,71 67,61 +0,1% 0,10 +23,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,66 1.306,73 -0,3% -4,07 +1,6% Silber (Spot) 15,29 15,37 -0,5% -0,08 -1,3% Platin (Spot) 856,73 850,50 +0,7% +6,23 +7,6% Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,4% -0,01 +10,4% ===

