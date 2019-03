Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank gibt am Abend ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt, so die Analysten der Helaba.Ein halbe Stunde später werde FED-Chef Powell die Ergebnisse und die wirtschaftliche Lagebeurteilung in einer Pressekonferenz darlegen. Mit einer Veränderung des Zinsniveaus sei nicht zu rechnen, sodass das Leitzinsband weiterhin bei 2,25% bis 2,50% liegen werde. Marktteilnehmer würden mit einer - wenn auch kleinen - Mehrheit eine Zinssenkung in diesem Jahr einpreisen. So handele der FED-Funds-Future Januar 2020 bei 97,67, was einem Zins von 2,33% entspreche. Dies seien 5 Basispunkte weniger als die Mitte des Leitzinsbandes. Per Januar 2021 belaufe sich der Forward-Zins auf 2,13%. Was bei einer Zinssenkung vom aktuellen Niveau aus exakt der Bandmitte entspreche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...