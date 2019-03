Köln (www.fondscheck.de) - Im Februar verzeichneten die Aktienmärkte der Schwellenländer gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis einen Anstieg in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced-Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Die asiatischen Märkte hätten gemessen am MSCI EM Asia Kursindex auf Euro-Basis um 2,4% zugelegt. Dagegen seien die lateinamerikanischen Märkte gemessen am MSCI Latin America Kursindex auf Euro-Basis um 3,6% gefallen und die osteuropäischen Märkte hätten gemessen am MSCI Eastern Europe Kursindex auf Euro-Basis um 1,6% nachgegeben. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten sich insgesamt freundlich entwickelt. Der auf Euro-Basis abgesicherte J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index sei um 0,8% angestiegen. ...

