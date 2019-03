Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc (ISIN IE00BGBN6P67/ WKN A2PA3S) würden Anleger erstmalig die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Unternehmen weltweit zu partizipieren, die sich in der Blockchain-Technologie engagieren würden. Der Referenzindex umfasse Unternehmen, die sich an Blockchain-bezogenen Aktivitäten wie Krypto-Mining (der Prozess zur Herstellung von Kryptowährungen) beteiligen oder Blockchain-bezogene Finanzdienstleistungen, Zahlungssysteme oder Technologielösungen anbieten würden. Die Gewichtung des Index werde mittels einer so genannten "Blockchain-Kategoriepunktzahl" erfasst, die von 1 (potenzielle Position) bis 5 (Kernposition) reiche, erfasst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...