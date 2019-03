Der Gabelstaplerhersteller Kion baut seinen Produktionsstandort im indischen Pune aus. Das Unternehmen will dort nach eigenen Angaben vom Mittwoch für rund 15 Millionen Euro ein neues Werk errichten. Mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze sollen entstehen. Die neue Anlage soll Anfang 2020 den Betrieb aufnehmen.

"Wir wollen das Potenzial dieses dynamischen Marktes weiter erschließen und unsere führende Position mit der Kapazitätserweiterung in Pune weiter ausbauen", erläuterte Kion-Vorstandsmitglied Ching Pong Quek. Der indische Markt für Flurförderfahrzeuge habe sich in den vergangenen fünf Jahren verfünffacht. Kion ist seit 2011 in Indien präsent und beschäftigt dort aktuell etwa 400 Mitarbeiter./mar/DP/jha

ISIN DE000KGX8881

