Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Dic Asset von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preisdynamik im deutschen Büroimmobilien-Markt habe sich letztlich durchgesetzt, mit einem mehr als zehnprozentigen Anstieg des Kapitalwertes über die von ihm beobachteten Aktien hinweg, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe auch für 2019 positiv für den deutschen Markt gestimmt. Für Dic Asset habe er inzwischen die bereits veröffentlichten endgültigen Jahreszahlen für 2018 in sein Modell eingearbeitet./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-03-20/10:59

ISIN: DE000A1X3XX4