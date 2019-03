FRANKFURT (Dow Jones)--Kion baut für 15 Millionen Euro an seinem indischen Standort Pune ein neues Gabelstapler-Werk. Der indische Markt habe sich in den zurückliegenden fünf Jahren im Volumen verfünffacht und noch erhebliches Wachstumspotenzial, teilte der Frankfurter Spezialist für Fördertechnik mit. Die Produktionsanlage, die auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie ein Trainingszentrum für Servicekräfte umfassen wird, soll Anfang 2020 in Betrieb gehen. Die Halle biete zudem Platz für künftiges Wachstum der Kion-Tochter Dematic, die auf Lagersysteme, Förderanlagen und Sortiersysteme spezialisiert ist, heißt es in der Mitteilung weiter.

