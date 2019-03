Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB), Berlin, hat im Jahr 2018 einen im Vergleich zum Vorjahr starken Umsatzanstieg auf 205,6 Mio. Euro (Vorjahr 147,3 Mio. Euro) erzielt, was 39,6 Prozent oder 58,3 Mio. Euro entspricht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

