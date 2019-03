Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Hermle erhöht Konzernumsatz 2018 auf 452 Mio. Euro DGAP-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Hermle erhöht Konzernumsatz 2018 auf 452 Mio. Euro 20.03.2019 / 11:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hermle erhöht Konzernumsatz 2018 auf 452 Mio. Euro Betriebsergebnis steigt auf 111 Mio. Euro Dividende von 15,05 Euro je Vorzugsaktie geplant Auftragseingang im Jahresverlauf normalisiert 2019 trotz deutlichem Nachfragerückgang leichtes Umsatzplus und stabiles Ergebnis möglich Gosheim, 20. März 2019 - Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG steigerte den Konzernumsatz 2018 nach vorläufigen Berechnungen auf über 452 Mio. Euro (Vj. 402,0 Mio. Euro). Der schwäbische Werkzeugmaschinenhersteller konnte sowohl im In- als auch im Ausland wachsen. Das Betriebsergebnis nahm gemäß dem noch ungeprüften Jahresabschluss konzernweit auf gut 111 Mio. Euro zu (Vj. 99,0 Mio. Euro). Grundlage für die solide Entwicklung war die länger als erwartet anhaltende gute Konjunktur. Das Ergebnis profitierte darüber hinaus im vierten Quartal von einem günstigen Produktmix, Versicherungsentschädigungen und Währungsgewinnen, sodass im ersten Halbjahr entstandene Währungsverluste und hohe Rohstoffkosten kompensiert werden konnten. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Vorstand dem Aufsichtsrat, der Hauptversammlung am 3. Juli 2019 die Ausschüttung einer unveränderten Basisdividende von 0,80 Euro je Stamm- und 0,85 Euro je Vorzugsaktie sowie eines Bonus von 14,20 Euro je Aktie vorzuschlagen. Das entspräche einer gegenüber Vorjahr stabilen Ausschüttung von 15,05 Euro je Vorzugsaktie. Die starke Nachfrage nach Hermle-Bearbeitungszentren sowie Automatisierungs- und Digitalisierungskomponenten hielt 2018 nach einem extrem guten Jahresbeginn länger an als erwartet, normalisierte sich im weiteren Verlauf aber zunehmend. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang dennoch konzernweit auf über 475 Mio. Euro (Vj. 433,2 Mio. Euro). Während im Inland deutlich mehr neue Bestellungen eingingen, nahm der Ordereingang aus dem Ausland geringfügig ab. Der Auftragsbestand lag am Stichtag 31. Dezember 2018 mit circa 148 Mio. Euro nochmals über dem Vorjahresvergleichswert von 125,0 Mio. Euro. Auf Basis des hohen Auftragsbestands hält Hermle 2019 trotz der konjunkturellen Abkühlung sowie zahlreicher politischer und gesamtwirtschaftlicher Risiken eine stabile bis leicht positive Umsatzentwicklung und ein Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau für möglich. Die Nachfrage dürfte sich allerdings erheblich abschwächen: Aufgrund der ungewöhnlich hohen gesamtwirtschaftlichen Risiken in Europa, China, aus Handelskonflikten und für die Automobilindustrie geht das Unternehmen beim Auftragseingang von Rückgängen um bis zu 20 % aus und schließt auch stärkere Einbußen nicht gesichert aus. Auf eine Nachfrageabschwächung ist Hermle aber bestmöglich vorbereitet. Infolge der hohen Kapazitätsauslastung im vergangenen Jahr und Anfang 2019 sind die Gleitzeitkonten der Mitarbeiter stark gefüllt, was dem Unternehmen gemeinsam mit seiner finanziellen Unabhängigkeit - Hermle hat keinerlei Bankverbindlichkeiten - eine sehr gute Anpassungsfähigkeit verleiht. Das ausführliche, geprüfte Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht Hermle Ende April 2019. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Günther Beck Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 95 97 870, E-Mail: info@tik-online.de Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Udo Hipp, T 07426 95 6238, E-Mail: udo.hipp@hermle.de 20.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Industriestraße 8-12 78559 Gosheim Deutschland Telefon: 07426-950 Fax: 07426-951012 E-Mail: info@hermle.de Internet: www.hermle.de ISIN: DE0006052830 WKN: 605283 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 789603 20.03.2019 CET/CEST ISIN DE0006052830 AXC0154 2019-03-20/11:23