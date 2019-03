Meine Mitschrift BMW Bilanzpressekonferenz 20.3.2019

Harald Krüger, BMW Vorstandsvorsitzender:- All dies macht deutlich: Sie können uns vertrauen.- Das Umfeld bleibt weiter hochvolatil.- BMW X3 alle drei Antriebsarten ab 2020, der Kunde hat dann die Wahl- Wir elektrifizieren alle unsere Marken und Baureihen- "Charge Now": Ladepunkte in 25 Ländern, Kooperationen- Langfristige Zusammenarbeit mit der Daimler AGNicolas Peter, BMW Finanzvorstand: Trotz massivem Gegenwind zweitbestes Ergebnis der Geschichte- Unsere Performance 2018 entspricht nicht unserem hohen Anspruch- Gegenwind durch: Handelskonflikte, Brexit, FX/Rohstoffe, WLTP-Umstellung, Regulatorik- Preisdruck einiger Wettbewerber belastete unsere Profitabilität zusätzlich ...

