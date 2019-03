MorphoSys: Keine einfache Einschätzung

Anleger wussten nicht so recht, was sie von den neuesten Geschäftszahlen bei MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) halten sollen. Das Martinsrieder Biotechnologieunternehmen kann auf Erfolge verweisen und hat auch in Zukunft viel vor, allerdings stellt sich weiterhin die Kostenfrage. Die Einschätzung der jüngsten Nachrichten fiel dagegen eifacher aus.

MorphoSys und I-Mab Biopharma (I-Mab) gaben bekannt, dass der erste Patient in einer klinischen Phase 2-Studie in Taiwan mit dem Wirkstoff TJ202/MOR202 behandelt worden ist. In der Studie wird laut Unternehmensangaben MorphoSys's humaner, gegen CD38 gerichteter Antikörper TJ202/MOR202 bei Patienten mit wiederkehrendem oder therapieresistentem Knochenmarkkrebs (multiples Myelom) untersucht.

Den vollständigen Artikel lesen ...