Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe zwar zunächst Risiken für Umsatz und Gewinnerwartungen während der Neuausrichtung des Geschäftsmodells des Onlinehändlers, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig verbesserten sich ihre Erwartungen aber. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus dem neuen Ausblick./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 13:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-03-20/11:28

ISIN: DE000ZAL1111