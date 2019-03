Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Das Gewerbeimmobilienunternehmen Aroundtown beteiligt sich mit 11,8 Prozent an Globalworth Real Estate Investments Ltd, einen auf Büro- und Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa spezialisierten Unternehmen mit Börsennotierung in London. Globalworth wertete den Schritt von Aroundtown in einer Mitteilung als Beweis für das Vertrauen in die eigenen Zukunftsaussichten.

Angaben zu Details des Investments wurden nicht gemacht. Zum aktuellen Kurs der Globalworth-Aktie dürfte das von Aroundtown erworbene Aktienpaket etwa 140 Millionen Euro wert sein.

Aroundtown konzentriert sich auf Gewerbeimmobilien in zentraler Lage von Großstädten vorrangig in Deutschland und den Niederlanden. Die im MDAX notierte Gesellschaft Gesellschaft ist aber auch mit 39 Prozent am Wohnimmobilienunternehmen Grand City Properties beteiligt.

