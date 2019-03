In der vergangenen Woche hat die Lufthansa ihre Zahlen für 2018 präsentiert. Der Umsatz steigt leicht auf 35,84 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBIT sinkt etwas auf 2,84 Milliarden Euro ab. Diese Zahlen fließen in das Modell der Analysten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...