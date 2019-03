Der Immobilienkonzern Accentro Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3) will der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro auszuschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 8,52 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,17 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp sechs Prozent reduziert. ...

