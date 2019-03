Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carrefour von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe der Aktienkurs des Einzelhändlers binnen Jahresfrist nicht wesentlich zugelegt, doch dafür sein Vertrauen, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass der Umsatz sich in diesem Jahr erholen werde. Langfristig bestehe deutliches Aufwärtspotenzial./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-03-20/11:44

ISIN: FR0000120172