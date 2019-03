Berlin (ots) -



Ab dem 28. März erlebt Prinzessin Emmy ein spannendes Abenteuer auf der großen Kino-Leinwand. Passend zum Film erscheint am gleichen Tag das Prinzessin Emmy-Magazin mit neuen Geschichten, spannenden Rätsel-Missionen, zauberhaften Ausmalseiten und Emmys Lieblingspferd Otto als Figur zum Spielen.



Bereits nachzulesen ist Emmys Geschichte im Buch "Prinzessin Emmy - Das Erstlese-Buch zum Film". Insbesondere kurze Sätze, große Schrift und viele Bilder regen auf 80 Seiten zum aktiven Lesen an (Egmont Schneiderbuch, ISBN: 978-3-505-14280-2).



Exklusiv zum Prinzessin Emmy-Film wird zusätzlich eine hochwertige Sammelfigurenserie erhältlich sein. Diese beinhaltet acht verschiedene Figuren, darunter Prinzessin Emmy sowie ihre liebsten Pferde. Die Figuren sind flauschig beflockt und mit aufwendigen Glitzerelementen verziert.



Alle Produkte richten sich vorwiegend an Mädchen zwischen vier und acht Jahren. Für die Vermarktung des Prinzessin Emmy-Magazins ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Verlosungs- und Rezensionsanfragen bitte an den Pressekontakt.



