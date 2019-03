Bayer hat gestern in den USA eine juristische Schlappe erlitten. Die Aktie stürzte in der Folge heute kräftig ab. Andreas Lipkow von Comdirect ist aktuell skeptisch für die nähere Zukunft von Bayer eingestellt.



Großes Thema ist in dieser Woche auch die mögliche Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Beide Institute haben Gespräche offiziell bestätigt. Außerdem geht es im folgenden Interview um den Kursrutsch bei Leoni, die Zahlen der Munich, die Lage in der Autobranche, den jüngsten Aufschwung bei der Telekom-Aktie und die Probleme bei Boeing.