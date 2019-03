Die Telekommunikations-Branche schaut derzeit nach Mainz: Dort startete Chefregulierer Jochen Homann am Dienstag die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland. 5G soll die vernetzte Republik ermöglichen, das Internet of Things und selbstfahrende Autos. Für die 41 Frequenzblöcke stehen vier Wettbewerber am Start, darunter freilich auch die Deutsche Telekom. Ein anderes Feld sollte allerdings keinesfalls vergessen werden, wie man beim Bonner Konzern findet: der Glasfaserausbau. Und da geht ... (Achim Graf)

