Die DZ Bank hat Bayer nach einer Niederlage in der ersten Phase eines laufenden Prozesses um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der faire Wert wurde von 85 auf 62 Euro gesenkt. Das zweite Glyphosat-Urteil zu Ungunsten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns habe einen neuerlichen Kurssturz ausgelöst und er sehe nun ein höheres Glyphosat-Risiko als zuvor, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Bewertungsabschlag hob er zugleich von 17 auf 36 Milliarden Euro an und rechnet kurzfristig mit eher schlechten Nachrichten aus den US-Prozessen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 10:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 10:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-20/11:47

ISIN: DE000BAY0017