Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich die globale Konjunktur im letzten Jahr abschwächte, konnten die USA von ihrem Fiskalpaket bzw. ihrer Steuerreform profitieren, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Folglich sei das BIP-Wachstum 2018 dort höher ausgefallen als 2017, während es sich sonst fast überall abgeschwächt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...