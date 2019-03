Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen ist im März deutlicher als im Vorfeld erwartet von -13,4 auf -3,6 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Hingegen habe der Indikator für die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage abermals nachgegeben und sei um 3,9 auf 11,1 Zähler gesunken. In der Summe bedeute dies, dass nach wie vor eine - wenn auch nur noch kleine - Mehrheit der befragten Analysten davon ausgehe, dass die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung noch nicht erreicht sei. Mut mache aber in den Augen von Analysten von Postbank Research der nunmehr fünfte monatliche Anstieg der Erwartungskomponente in Serie. Sollte sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten bestätigen, würde sie dies in ihrer Erwartung bezüglich einer Wiederbelebung der deutschen Konjunktur im 2. Halbjahr 2019 bestätigen. ...

