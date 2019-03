Die Deutsche Telekom baut ihren eMobility-Service weiter aus: Aus Telekom Ladestrom wird zum 3. April "GET CHARGE". Ab April steht zudem der Stadtwerke-Verbund Ladenetz.de als neuer Partner zur Verfügung. Und auch Fastned schließt sich an. Für alle Telekom Ladestrom-Kunden ist das Laden am 1. und 2. April bei allen verbundenen Ladestellenbetreibern kostenlos. Danach beginnt ab dem 3. April die Abrechnung ...

