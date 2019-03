Die kanadische Regierung kündigt mit ihrem neuen Haushaltsplan auch Subventionen an, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Land zu fördern. So sollen über die nächsten drei Jahre hinweg 300 Millionen US-Dollar für Kaufprämien bereitgestellt werden: Mit bis zu 5.000 US-Dollar will die kanadische Regierung Batterie-elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge bezuschussen, deren Listenpreis maximal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...