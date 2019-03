Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts029/20.03.2019/11:45) - Marketingexperte werden? Mit der Swiss Marketing Academy ist das einfach möglich, mit der "Casual Card" doppelt günstig. Denn die Gebühren für die angebotenen Studiengänge reduzieren sich jetzt mit Rabattkarte der Casual Card Group um bis zu zehn Prozent. Ausbildung wie Prüfung sind an mehreren Schweizer Standorten möglich, u.a. in Zürich, Winterthur, Bern, Uster und Basel. Wie wird man zur Nummer eins? Das ist die zentrale Frage im Marketing - und das Spezialgebiet der Swiss Marketing Academy: https://www.casualcard.com/listing/swiss-marketing-academy Das Schweizer Bildungsinstitut belegt selbst den Spitzenplatz: Nirgendwo sonst werden erfolgreich mehr Marketing- und Vertriebsprofis im zweiten Bildungsweg (eidg. Diplome, eidg. Fachausweise) ausgebildet. Mit der Rabattkarte Casual Card werden die beliebten Kurse nun günstiger, bis 3000 Franken sparen sich Bewerber 10 %, bei Kursen ab 3000 CHF 5 %. Das Erfolgskonzept der Swiss Marketing Academy beruht auf der familiären Atmosphäre. Dozenten und Studenten stehen in regem Austausch, die Studierenden bringen sich gegenseitig nach vorn. Das funktioniert nicht mit anonymer Massenabfertigung. Der Partner der Lifestyle-Karte bringt es selbst am besten auf den Punkt: Bei der Swiss Marketing Academy ist der Student keine Nummer. Angeboten werden u.a. Ausbildungen und Kurse für Eidg. Marketingfachleute FA, Dipl. Marketingassistenten, Eidg. Kommunikationsfachleute FA, Eidg. PR Fachleute FA und die Vorbereitung zur Prüfung Eidg. Dipl. Marketingleiter. Prüfung erfolgreich abgeschlossen? Die Lifestyle-Karte bietet auch Rabatt bei vielen Restaurants, Clubs und Lounges an den Studienorten. https://www.casualcard.com/casual-cards Information: The Casual Card Group Ltd. 95, Wilton Road, Suite 3, London SW1V1BZ Service Center: 0848 00 22 44 Telefon: +44 20 3355 43 23 E-Mail: info@casualcard.com Web: http://www.casualcard.com (Ende) Aussender: Parcside Suisse Ltd. Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 41 712 33 33 E-Mail: info@trajanov.ch Website: casualcard.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190320029

