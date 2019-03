Zur Wochenmitte sind alle Blicke auf die US-Notenbank gerichtet. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung dürfte bei den Investoren die Zurückhaltung dominieren. Die Notenbanker könnten sich möglicherweise endgültig von Zinserhöhungen in diesem Jahr verabschieden, nachdem es im Januar geheißen hatte, man werde bei weiteren Zinserhöhungen geduldig und datenabhängig agieren. Auch die Zinsprojektionen dürften taubenhaft ausfallen, heißt es. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Zudem werden die Handelsgespräche zwischen den USA und China in der kommenden Woche fortgesetzt. Die Aussagen, wie dicht man sich vor einer Vereinbarung befindet, variieren derzeit noch recht stark. US-Präsident Donald Trump bekräftige am Dienstag seine Zuversicht, bald eine Einigung zu erreichen. In der vergangenen Woche hatte er erklärt, er erwarte innerhalb der nächsten drei oder vier Wochen ein Ergebnis. Ursprünglich hatte das Weiße Haus das Ziel ausgegeben, schon Ende März bei einem Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping ein Abkommen zu unterzeichnen.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Fedex deutlich unter Druck und verlieren vorbörslich 6,9 Prozent. Der Logistikkonzern hat seinen Jahresziele zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt. Ferner lag der Umsatz des dritten Geschäftsquartals unter den Erwartungen des Marktes. Als Ursache des schwachen Abschneidens nannte Fedex einen Umsatzrückgang im Expressgeschäft, das unter einer weltweit schwächeren Nachfrage leide, und höhere Kosten für das Frachtgeschäft am Boden.

Der Aktienkurs von Tencent Music Entertainment fällt um 4,1 Prozent, nachdem der erste Quartalsausweis des Unternehmens nach dem Börsengang im Dezember mit Enttäuschung aufgenommen worden war. In den zurückliegenden drei Monaten hatte die Aktie allerdings um 53 Prozent zugelegt.

