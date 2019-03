Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 42 auf 47 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Wegen der vom Spezialchemie-Unternehmen angekündigten Aktienrückkäufe über 200 Millionen Euro habe er seine Ergebnisschätzungen je Aktie bis 2020 angehoben, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem senkte er seine Prognose für die Steuerquote und rechnet mit einigen operativen Verbesserungen im Jahresverlauf./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-20/12:33

ISIN: DE0005470405