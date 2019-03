Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Software AG von 44 auf 42 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Software-Konzern habe einen kompletten Managementwandel hinter sich, nachdem Vorstandschef Karl-Heinz Streibich 2018 aus Altersgründen gegangen sei, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Infolge einer neuen Strategie befinde sich das Unternehmen nun in einer Übergangsphase mit Investitionen und Veränderungen hin zu einem Abo-basierten Geschäftsmodell. So dürfte die Software AG zu nachhaltigem Umsatzwachstum zurückkehren, was zu einer Neubewertung der Aktien führen dürfte./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-03-20/12:34

ISIN: DE000A2GS401