Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat eine Strafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gegen die Google-Mutter Alphabet verhängt. Der Suchmaschinenanbieter habe seine Monopolstellung im Bereich der Vermarktung von Online-Werbung missbraucht, so der Vorwurf. Zuerst berichtete darüber das "Handelsblatt". In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung der EU-Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...