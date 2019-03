Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 24 auf 22,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwieriges Jahr 2018 sei für den Düngemittel- und Salzkonzern mit einem anständigen vierten Quartal zu Ende gegangen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In seinen Schätzungen berücksichtigte er neben den Zahlen auch ein voraussichtlich etwas niedrigeres Kalivolumen und eine etwas höhere Steuerquote./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KSAG888