Köln (ots) - Seit Lucky mit ihrem Vater von der Stadt aufs Land gezogen ist, steht das Leben des zwölfjährigen Mädchens Kopf. Miradero, ein kleiner Ort mitten im "Wilden Westen", ist spannender als gedacht! Mit ihren neu gewonnenen Freundinnen Pru und Abigail stürzt sich Lucky in immer neue Abenteuer. Stets an ihrer Seite: der wilde Mustang Spirit...



Ab Samstag, 23. März steht täglich eine neue Folge von Spirit: wild und frei (USA 2018) auf toggo.de und in der TOGGO Video App zum kostenlosen Streaming bereit. Die deutsche Erstausstrahlung im TV folgt eine Woche später: Ab Samstag, 30. März zeigt SUPER RTL täglich um 17:40 Uhr die neuen Episoden der zweiten Staffel.



Neben den drei Mädchen und ihren Pferden leben zahlreiche weitere Charaktere im Städtchen Miradero. Luckys gutmütiger Vater Jim hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Tochter, ihre Tante Cora würde hingegen nur zu gerne eine feine Dame aus dem Mädchen machen. Abigails kleiner Bruder Snips kann eine ziemliche Nervensäge sein und die überhebliche Maricela bringt Lucky mit ihrer arroganten Art gehörig auf die Palme.



Zum Auftakt der neuen Folgen wird Luckys Vater Jim von der berüchtigten Banditin Bill LePray entführt. Diese hat es auf einen Tresor abgesehen, der in einem von Jims Zügen lagert. Als sie den Lokführer außer Gefecht setzt, rast der Zug führerlos durch die Prärie. Ob Lucky ihren Vater aus dieser brenzligen Situation befreien kann?



